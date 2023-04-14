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Россия усилила наступление на Бахмут, а ВСУ отходят с некоторых позиций, - разведка Британии

Россия усилила наступление на Бахмут, а ВСУ отходят с некоторых позиций, - разведка Британии (30)

Фокус 2023.04.14 10:35
14 апреля 2023 в 10:05 Фото: Sky News | ВС РФ заменили некоторые подразделения ПИК "Вагнер" на северном и южном флангах. По информации разведчиков, Силы обороны в Бахмуте сталкиваются с проблемой пополнения боеприпасов, а десантники ВС РФ заменили "вагнеровцев" на двух флангах. Российские оккупанты активизировали наступление на Бахмут Донецкой области. В силу определенных обстоятельств Силы обороны организованно покидают
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