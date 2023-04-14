Отопительный сезон в Украине завершен, началась подготовка к новому - Чернышов (18)

Слово і Діло 2023.04.14 12:11

14 апреля 2023, 11:46 В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов и уже началась подготовка к следующему. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Он отметил, что компания уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов. "Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать.