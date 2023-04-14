14 апреля, 10:11 Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы (17)

ICTV Факти 2023.04.14 10:36

Фото: Факты ICTV Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли боковые двери в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на Сыхове. Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. - Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове.