14 апреля, 10:11 Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы (17)

- Во Львове задержали злоумышленника, который поджёг церковь : UA.News 13:23
- "Последние конвульсии": Садовый обвинил "русский мир" в поджоге храма УГКЦ : Vesti.ua 12:43
- Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ : RegioNews 12:40
- Во Львове подожгли знаменитую церковь греко-католиков. ФОТО : From-UA.com 12:35
- Во Львове ночью неизвестные подожгли церковь УГКЦ (фото) : Главком 12:05
- Во Львове неизвестные подожгли храм УГКЦ : Прямий канал 12:03
- Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ : Матриця свободи 11:38
- Во Львове неизвестные совершили поджог храма УГКЦ : Преступности.нет 11:09
- Во Львове в Страстную пятницу подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Фото : Obozrevatel 10:46
- 14 апреля, 10:11 Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы : ICTV Факти 10:36
- Во Львове неизвестные подожгли дверь храма УГКЦ : Головне в Україні 10:35
- Мог совершить только злейший враг, - в ОВА отреагировали на поджог церкви во Львове : 24 канал 10:30
- Во Львове неизвестные подожгли церковь : UA.News 10:23
- Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ (фото) : УНИАН 10:13
- Во Львове в церкви Рождества Пресвятой Богородицы неизвестные сожгли дверь : Vesti.ua 09:43
- Неизвестные подожгли греко-католическую церковь во Львове: ее посещал даже Папа Римский (фото) : Телеграф.com.ua 08:41