"Никому не нужна": Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине" (34)

Фокус 2023.04.14 13:05

14 апреля 2023 в 12:59 Фото: РИА | Дмитрий Медведев поддержал Виктора Орбана в том, что Украина зависит от финансирования Запада Экс-президент России похвалил венгерского политика за "смелость" и дополнил тезис тем, что Украина якобы "кончится" после прекращения западного финансирования. Сегодня, 14 апреля, заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии