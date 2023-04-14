"Никому не нужна": Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине" (34)

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- Премьер Венгрии назвал Украину "экономически несуществующей страной" : Український Бізнес Ресурс 12:42
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- Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", в России его похвалили : УП Європейська правда 12:34
- Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", в России его похвалили : Front News International 12:28
- Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной" : UA-Reporter.com 12:23
- "Украина в финансовом смысле несуществующая страна": Орбан сделал очередное скандальное заявление : UA.News 12:23
- "Несуществующая страна": Орбан снова оскандалился заявлением об Украине : Антикор.com.ua 12:14
- Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", в России его похвалили : Українська правда 12:10
- Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной" : MY.UA 12:09
- Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной" : Главред 12:05
- Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной" : Еспресо TV 12:04
- 11:21 14.04.2023 Украина слишком дорого стоит ЕС - Орбан : Інтерфакс-Україна 12:01
- Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной" : УНИАН 11:43
- "Несуществующая страна": Орбан снова выдал абсурдное заявление насчет Украины : Телеграф.com.ua 11:42
- Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной : Fin.org.ua 11:34
- Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане" государством и повторил тезисы Кремля : Obozrevatel 11:31
- Орбан обидно высказался об Украине : Фраза.ua 11:28
- Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом смысле страной" : Vesti.ua 11:13
- Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной : Укрудпром 11:12
- Премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной : MY.UA 11:08
- Премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной : Фокус 11:05
- 14.04.23 10:56 Орбан: Украины экономически не существует как страны. Когда США и ЕС перестанут ее финансировать, война закончится : Цензор.Нет 11:02
- Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом смысле страной" : Слово і Діло 10:41
- "Мы платим за украинские пенсии". Премьер Венгрии назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной : Страна.ua 10:31