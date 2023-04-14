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"Никому не нужна": Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине"

"Никому не нужна": Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине" (34)

Фокус 2023.04.14 13:05
14 апреля 2023 в 12:59 Фото: РИА | Дмитрий Медведев поддержал Виктора Орбана в том, что Украина зависит от финансирования Запада Экс-президент России похвалил венгерского политика за "смелость" и дополнил тезис тем, что Украина якобы "кончится" после прекращения западного финансирования. Сегодня, 14 апреля, заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии
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