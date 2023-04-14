Задержан агент РФ, искавший "слабые места" на украинско-российской границе (16)

MY.UA 2023.04.14 10:38

14 апреля, 10:21 Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба вовлекла в негласное сотрудничество еще до начала полномасштабного вторжения, сообщил пресс-центр СБУ. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в Россию, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.