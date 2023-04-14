Тихоокеанский флот РФ привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки (23)

ТСН.ua 2023.04.14 13:16

Оксана Зинченко 12:56, 14.04.23 Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках проверки Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что основная цель проверки - "наращивание способности решать