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Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ

Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ (27)

Страна.ua 2023.04.14 13:46
13:40, сегодня Максим Остапенко Минкульт сменил главу заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал Максим Остапенко, ранее руководивший заповедником "Хортица". Об этом говорится в приказе министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. "С начала полномасштабного вторжения ученый встал в ряды ВСУ, сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - сообщили в Минкульте. Максим Остапенко (второй справа).
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