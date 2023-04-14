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14.04.2023 12:45 В СБУ призвали украинцев придерживаться определенных правил поведения во время Пасхальных праздников

14.04.2023 12:45 В СБУ призвали украинцев придерживаться определенных правил поведения во время Пасхальных праздников (34)

ДонПресс 2023.04.14 13:03
Военное ведомство призывает украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи: - ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили; - не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям; - соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона; - не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
ПАСХА, ПРОВОКАЦИЯ, ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, УКРАИНЕЦ, ОСВЯЩЕНИЕ, УКРЫТИЕ, Дехтяренко, Украина, Россия, Киев

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