14.04.2023 12:45 В СБУ призвали украинцев придерживаться определенных правил поведения во время Пасхальных праздников (34)

ДонПресс 2023.04.14 13:03

Военное ведомство призывает украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи: - ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили; - не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям; - соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона; - не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;