14.04.2023 12:45 В СБУ призвали украинцев придерживаться определенных правил поведения во время Пасхальных праздников (34)

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- СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания в канун Пасхи : Новини Live 15:55
- СБУ предостерегает украинцев от посещения массовых мероприятий на Пасху : Судово-юридична газета 15:17
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- СБУ обратилась к украинцам в преддверии Пасхи : Bigmir)net Новини 13:38
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- Не поддаваться на провокации: СБУ дала советы украинцам накануне Пасхи : Еспресо TV 13:34
- 14 апреля, 13:25 В преддверии Пасхи украинцев просят не посещать массовые мероприятия и не игнорировать тревоги : Dumskaya.net 13:33
- 14.04.23 12:55 СБУ призывает украинцев избегать массовых собраний на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО : Цензор.Нет 13:32
- "Не поддавайтесь на провокации": СБУ обратилась к украинцам в канун Пасхи : Апостроф 13:30
- 14 апреля 2023, 12:45 СБУ просит украинцев не ходить на массовые собрания перед Пасхой: рф может попытаться использовать религиозную тематику : Українські національні новини 13:13
- Накануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ : Українська правда 13:10
- 14 апреля, 12:48 СБУ перед Пасхой призвала не посещать массовые собрания и избегать провокаций : ICTV Факти 13:06
- 14.04.2023 12:45 В СБУ призвали украинцев придерживаться определенных правил поведения во время Пасхальных праздников : ДонПресс 13:03
- 14.04.23 12:55 СБУ призывает украинцев избегать массового собрания на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО : Цензор.Нет 13:02
- СБУ обратилась к украинцам накануне Пасхи: что рекомендовавших верующим : ТСН.ua 13:01
- СБУ призвала украинцев воздержаться от массовых мероприятий на Пасху : Online.ua 12:58
- СБУ просит украинцев избегать массовых собраний на Пасху : New Voice 12:46
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