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Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн с завода в оккупированном Дебальцево - Reuters

Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн с завода в оккупированном Дебальцево - Reuters (19)

Головне в Україні 2023.04.14 16:35
14 апреля 2023 16:28 Китайская компания Quzhou Nova почти за полгода купила на заводе в оккупированном Дебальцево слитков медного сплава на минимум 7,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters после анализа данных российской таможни. В феврале 2022 г., перед началом полномасштабного вторжения России, США и ЕС запретили импорт товаров с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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