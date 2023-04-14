Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн с завода в оккупированном Дебальцево - Reuters (19)

- Китай купил медь с оккупированной РФ территории Украины после начала большой войны, - Reuters : Фокус 17:35
- Компания из Китая покупает медь на оккупированных рф территориях Украины - Reuters : Finance.UA 17:26
- Китай купил медь находящегося на оккупированной Россией Дебальцевского завода металлургического машиностроения : Металл Украины и мира 17:25
- Китайская компания приобрела 3220 тонн медного сплава на заводе в оккупированной части Украины - Reuters : Матриця свободи 16:38
- Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн из завода в оккупированном Дебальцево - Reuters : Громадське телебачення 16:36
- Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн с завода в оккупированном Дебальцево - Reuters : Головне в Україні 16:35
- 14 апреля 14:02 Китайская фирма импортировала медь более чем на $7 млн с оккупированной территории Украины - Reuters : Forbes Україна 15:42
- Китайская фирма импортировала медь из оккупированной Украины - СМИ : Медиа-группа Объектив 15:39
- Китайская фирма торгует медью с оккупированного РФ завода в Дебальцево : Online.ua 14:57
- Компания из Китая покупает медь на оккупированных РФ территориях Украины - Reuters : УНИАН 14:44
- 14.04.2023 в 14:29 СМИ: Китай платит России миллионы долларов за украинскую медь из оккупированного Дебальцево : InfoResist.org 14:30
- Китайская компания купила краденую украинскую медь в рф : UA.News 14:23
- Китайская компания попалась на импорте меди из оккупированного Дебальцево : MY.UA 14:08
- Китай платит России миллионы долларов за украинскую медь из оккупированного Дебальцево - Reuters : Obozrevatel 13:46
- Китай купил медь находящегося на оккупированной Россией Дебальцевского завода металлургического машиностроения : Укрудпром 13:42
- Китайская компания импортировала медь из оккупированной РФ части Украины, - Reuters : Еспресо TV 13:04
- Китайская компания попалась на импорте меди из оккупированного Дебальцево : ЛІГАБізнесІнформ 12:49
- Китайская компания купила медь с оккупированной Россией территории Украины, - Reuters : РБК-Україна 12:01