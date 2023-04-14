Китайская компания импортировала медь на $7,4 млн с завода в оккупированном Дебальцево - Reuters (19)

Головне в Україні 2023.04.14 16:35

14 апреля 2023 16:28 Китайская компания Quzhou Nova почти за полгода купила на заводе в оккупированном Дебальцево слитков медного сплава на минимум 7,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters после анализа данных российской таможни. В феврале 2022 г., перед началом полномасштабного вторжения России, США и ЕС запретили импорт товаров с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.