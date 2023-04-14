14 апреля 2023, 18:17 Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом (26)

- Оккупанты готовятся заблокировать персонал Запорожской АЭС из-за контрнаступления ВСУ : Fin.org.ua 19:04
- 14 апреля 2023, 18:17 Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом : Українські національні новини 18:43
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал Запорожской АЭС из-за контрнаступления ВСУ : Укрудпром 18:13
- Украинских работников Запорожской АЭС могут взять в заложники и запереть на станции : Inform.zp.ua 17:33
- 14 апреля, 17:04 Оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС : Dumskaya.net 17:33
- На Запорожской АЭС оккупанты собираются захватить в заложники персонал станции : МИГ Запоріжжя 16:47
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС : Преступности.нет 16:39
- Оккупанты готовятся заблокировать и держать в заложниках персонал на Запорожской АЭС - "Энергоатом" : Прямий канал 16:03
- Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС, - Энергоатом : Новини Live 15:55
- 14 апреля, 15:16 Российские военные намерены заблокировать персонал на Запорожской АЭС : ICTV Факти 15:36
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС : Антикор.com.ua 15:13
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС - Энергоатом : Bigmir)net Новини 15:09
- Рашисты из страха перед наступлением ВСУ готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС - "Энергоатом" : ОстроВ 15:09
- Контрнаступление ВСУ: оккупанты взяли в заложники персонал ЗАЭС : Lenta.ua 15:07
- 12:26, Сегодня На Запорожской АЭС оккупанты готовятся заблокировать персонал станции, - "Энергоатом" : 061.ua Запорожье 15:02
- Российские оккупанты готовятся к "удержанию в заложниках" работников ЗАЭС, - "Энергоатом" : НикВести 14:54
- Россия планирует взять в заложники персонал Запорожской АЭС - Энергоатом : Слово і Діло 14:41
- Оккупанты на ЗАЭС готовятся блокировать персонал на станции : РІА Мелітополь 14:40
- Захватчики готовятся блокировать персонал ЗАЭС - "Энергоатом" : ZN,UA 14:15
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ - Энергоатом : УП: Економічна правда 14:04
- Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС - Энергоатом : New Voice 14:01
- 13:12 14.04.2023 Российские оккупанты могут заблокировать персонал на Запорожской АЭС : Інтерфакс-Україна 13:31
- Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ - Энергоатом : Українська правда 13:10
- Россияне на ЗАЭС готовятся насильно удерживать украинских атомщиков : MY.UA 13:08
- 14.04.23 12:34 Оккупанты на ЗАЭС готовятся блокировать персонал на станции, - "Энергоатом" : Цензор.Нет 13:02