14 апреля 2023, 18:17 Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом (26)

Українські національні новини 2023.04.14 18:43

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за дефицита профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, передает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатома в Telegram. Детали Как сообщает Энергоатом, захватчики уже завезли на станцию много провизии и