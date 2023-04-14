Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

14 апреля 2023, 18:17 Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом (26)

Українські національні новини 2023.04.14 18:43
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за дефицита профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, передает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатома в Telegram. Детали Как сообщает Энергоатом, захватчики уже завезли на станцию много провизии и
ЗАХВАТЧИК, ПЕРСОНАЛ, ОККУПАНТ, ЗАЛОЖНИК, АТОМЩИК, ПРОВИЗИЯ, Запорожье, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023