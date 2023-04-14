На Черниговщине оккупанты ударили авиацией по границе, есть раненый (17)

- Оккупанты ударили авиабомбами по пограничью Черниговщине: есть раненый : RegioNews 19:10
- Очередная атака россиян: есть раненый, опубликованы ФОТО : MY.UA 18:38
- Очередная атака россиян: есть раненый, опубликованы ФОТО : From-UA.com 18:35
- На Черниговщине оккупанты ударили авиацией по границе, есть раненый : UA.News 18:23
- На Черниговщине россияне наносили удар авиабомбами по промышленному предприятию : Судово-юридична газета 18:17
- 14 апреля, 17:48 Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый : ICTV Факти 18:06
- 14.04.23 17:41 Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ" : Цензор.Нет 18:02
- Россия ударила авиабомбами по предприятию в Черниговской области : ZN,UA 17:45
- 14 апреля 2023, 17:34 российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по предприятию в Черниговской области : Українські національні новини 17:43
- Российские войска ударили управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговщине : СтопКор 17:41
- Россияне попали управляемыми авиабомбами по предприятию на Черниговщины : Головне в Україні 17:35
- Оккупанты ударили по приграничью Черниговской области управляемыми авиабомбами, ранен работник промышленного предприятия - ОК "Север" : Гордон 17:35
- Россияне ударили управляемыми авиабомбами по предприятию на пограничье Черниговщины : Еспресо TV 17:34
- 17:02 14.04.2023 Оккупанты нанесли удар авиабомбами по промышленному предприятию в Черниговской области, предварительно ранен один человек : Інтерфакс-Україна 17:30
- Оккупанты нанесли удар авиабомбами по промышленному предприятию в Черниговской области, предварительно ранен один человек : FinOboz 17:26
- РФ ударила управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговщины: есть раненый : Українська правда 17:09