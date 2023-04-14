Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ (22)

- Владимир Зеленский сменил начальника Центра спецопераций СБУ : Судово-юридична газета 19:17
- Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций : Слово і Діло 19:11
- Зеленский назначил нового главу Центра спецопераций СБУ : ОстроВ 19:09
- Зеленский назначил нового начальника Центра специальных операций СБУ : Преступности.нет 19:09
- Зеленский сменил руководство спецназа СБУ : Lenta.ua 19:07
- Зеленский заменил руководителя Центра специальных операций СБУ : Гордон 19:05
- Зеленский назначил руководителя Центра спецопераций СБУ: что известно о новом руководителе : Obozrevatel 19:01
- У Центра специальных операций СБУ поменяли начальника : Vesti.ua 18:43
- 14 апреля 2023 18:13 Зеленский подписал кадровые изменения в СБУ : Gazeta.ua 18:40
- Зеленский сменил начальника Центра специальных операций СБУ : ДнепрCity.net 18:33
- Зеленский сменил главу центра спецопераций СБУ : DailyUA 18:30
- Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ : Версии.com 18:27
- Зеленский сменил руководителя спецназа СБУ : Українська правда 18:10
- Зеленский сменил главу центра спецназа СБУ : Bigmir)net Новини 18:09
- Зеленский сменил руководителя спецназа СБУ : Головне в Україні 18:05
- 14.04.23 17:45 Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ : Цензор.Нет 18:02
- Зеленский сменил начальника Центра специальных операций СБУ : РБК-Україна 18:01
- Зеленский сменил начальника Центра специальных операций "А" : New Voice 17:46
- Зеленский сменил главу центра спецопераций СБУ : MY.UA 17:38
- Назначен новый начальник Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ : Матриця свободи 17:38
- 16:54 14.04.2023 Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ : Інтерфакс-Україна 17:15