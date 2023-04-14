Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ (22)

Версии.com 2023.04.14 18:27

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Сергея Дусика и назначил на эту должность Евгения Хмару. Соответствующие указы No No222/2023 и No223/2023 опубликованы на сайте главы Украинского государства. "Уволить Дусика Сергея Викторовича с должности начальника Центра