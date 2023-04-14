Войска РФ ударили по Славянску, есть погибший (25)

MY.UA 2023.04.14 18:39

14 апреля, 18:18 Сегодня, 14 апреля, войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области. Вследствие вражеской атаки погиб один человек, под завалами разрушенного дома находятся люди, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Один человек погиб по меньшей мере пятеро получили ранения при ударе русских оккупационных войск по Славянску. Это - оперативная информация на этот час. Россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города,