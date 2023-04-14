Войска РФ ударили по Славянску, есть погибший (25)

- Российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска: есть жертвы : Судово-юридична газета 19:17
- Россия нанесла ракетный удар по Славянску: 5 погибших, много раненных : Апостроф 19:15
- Увеличилось количество погибших и пострадавших в результате удара по Славянску : ZN,UA 19:15
- Удар по Славянску: резко выросло число погибших : MY.UA 19:08
- "Ни одного врага безнаказанным не оставим": Зеленский - об обстреле Славянска : Громадське телебачення 19:06
- Удар по украинскому городу: люди под завалами. ФОТО : From-UA.com 19:05
- Число погибших в результате массированного удара РФ по Славянску выросло до пяти, еще 15 человек получили ранения - Донецкая ОВА : Гордон 19:05
- Россияне обстреляли многоэтажку и школу в Славянске: есть погибший и раненые, под завалами есть люди, в том числе ребенок : Прямий канал 19:03
- Было несколько ударов, люди под завалами: страшные последствия удара по Славянску : 24 канал 19:00
- В Славянске возросло число погибших в результате авиаудара РФ : Online.ua 18:58
- Россияне обстреляли Славянск, есть погибший и раненые : ZN,UA 18:45
- 14 апреля 2023, 18:26 Под завалами ребенок: руководитель Славянска показал последствия обстрела : Східний варіант 18:44
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы : РІА Мелітополь 18:41
- Россияне обстреляли жилой квартал в Славянске: есть погибший : Соцпортал 18:41
- Войска РФ ударили по Славянску, есть погибший : MY.UA 18:39
- Ничего святого: оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска накануне Пасхи, есть жертвы : Факти 18:34
- Враг обстрелял Славянск: попали в многоэтажку, есть жертвы : Апостроф 18:30
- Славянск попал под мощный обстрел: разрушена многоэтажка, есть погибший : Vesti.ua 18:14
- Под завалами есть люди: оккупанты ударили по пятиэтажным домам, первые кадры и детали : Politeka 18:10
- 14.04.2023 17:49 Российская армия мощно ударила по Славянску. В городе сильные разрушения, есть жертвы : ДонПресс 18:03
- Оккупанты ударили по жилым кварталам в Славянске, разрушен многоэтажный дом : New Voice 18:01
- Обстрел жилого дома в Славянске: в ОВА рассказали о количестве жертв : Новини Live 17:55
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы : РБК-Україна 17:46
- 14 апреля 2023, 17:37 Ракетный удар по Славянску: один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения : Східний варіант 17:43