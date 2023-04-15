Умеренный дождь и до 16° тепла: какой будет погода на Пасху (42)

ПрессОрг24 2023.04.15 22:43

15 Апр, 19:53 Синоптики дали прогноз погоды на Пасху - ожидают умеренный дождь и до 16° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре. Детали По данным Укргидрометцентра, в западных, Одесской и Николаевской областях, ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

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