14 апреля 2023, 21:14 Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку - Генштаб (12)

Українські національні новини 2023.04.14 21:43

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. Детали По данным Генштаба, противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных