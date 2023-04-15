Россиян не выпустят из страны: Путин подписал закон об электронных повестках (9)

РІА Мелітополь 2023.04.15 06:10
15 апреля 2023, 06:06
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре
военнообязанных, предусматривающем введение электронных повесток.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
Согласно новому закону, повестки могут направляться гражданам России в
письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, а также в электронной форме.
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