Россиян не выпустят из страны: Путин подписал закон об электронных повестках (9)

РІА Мелітополь 2023.04.15 06:10

15 апреля 2023, 06:06 Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающем введение электронных повесток. Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды. Согласно новому закону, повестки могут направляться гражданам России в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

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