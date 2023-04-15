Американскому военному за "слив" документов Пентагона грозит несколько десятков лет тюрьмы (11)

Преступности.нет 2023.04.15 00:39

15.04.2023 00:11 Задержанному ФБР военнослужащему Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона, Джеку Тейшейре грозит тюремный срок в несколько десятков лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The New York Times. Как заявил глава Минюста Меррик Гарланд, Тейшейра был арестован в связи с "несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации

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