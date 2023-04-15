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Закон рф об электронных повестках свидетельствует, что москва ожидает затяжного конфликта - британская разведка

Закон рф об электронных повестках свидетельствует, что москва ожидает затяжного конфликта - британская разведка (60)

ПрессОрг24 2023.04.15 13:43
15 Апр, 11:57 Новый российский закон устранил препятствие, которое позволяло некоторым мужчинам уклоняться от призыва, и свидетельствует о том, что москва ожидает затяжного конфликта в Украине, заявляет Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН. Детали 11 апреля 2023 года госдума рф приняла закон о создании единого реестра лиц, пригодных к военной службе.
ПОВЕСТКА, ВОЕННООБЯЗАННЫЙ, МОБИЛИЗАЦИЯ, ВОЕНКОМАТ, РЕЕСТР, УКЛОНИСТ, Путин, Россия, Украина, Великобритания
2023.04.15 (60)

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