ПрессОрг24 2023.04.15 13:43

15 Апр, 11:57 Новый российский закон устранил препятствие, которое позволяло некоторым мужчинам уклоняться от призыва, и свидетельствует о том, что москва ожидает затяжного конфликта в Украине, заявляет Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН. Детали 11 апреля 2023 года госдума рф приняла закон о создании единого реестра лиц, пригодных к военной службе.

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