Удар россиян по Славянску: правоохранители рассказали последние подробности (2)

УНИАН 2023.04.14 21:43

Антонина Доломанжи, Анастасия Горбачева 21:26, 14.04.23 обновлено Восемь человек погибли, среди них двухлетний ребенок. Количество раненых в результате удара по Славянску возросло / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda Количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 18. спасатели достали двоих детей, но двухлетний ребенок умер. "По состоянию на 19:00 количество погибших в Славянске возросло до 6. В