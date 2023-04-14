Удар россиян по Славянску: правоохранители рассказали последние подробности (2)

УНИАН 2023.04.14 21:43
Антонина Доломанжи, Анастасия Горбачева
21:26, 14.04.23 обновлено
Восемь человек погибли, среди них двухлетний ребенок.
Количество раненых в результате удара по Славянску возросло / фото
t.me/pavlokyrylenko_donoda
Количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 18.
спасатели достали двоих детей, но двухлетний ребенок умер.
"По состоянию на 19:00 количество погибших в Славянске возросло до 6. В
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