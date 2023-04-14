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Удар россиян по Славянску: правоохранители рассказали последние подробности

Удар россиян по Славянску: правоохранители рассказали последние подробности (2)

УНИАН 2023.04.14 21:43
Антонина Доломанжи, Анастасия Горбачева 21:26, 14.04.23 обновлено Восемь человек погибли, среди них двухлетний ребенок. Количество раненых в результате удара по Славянску возросло / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda Количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 18. спасатели достали двоих детей, но двухлетний ребенок умер. "По состоянию на 19:00 количество погибших в Славянске возросло до 6. В
СЛАВЯНСК, ЗАВАЛ, РАКЕТА, РАНЕНЫЙ, УДАР, РЕБЕНОК, Кириленко, Зеленский, Донецк, Россия, Украина
2023.04.15 (2)

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