15 апреля 2023, 14:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (24)

Українські національні новини 2023.04.15 15:13

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию с места события. Цитата "В Великую субботу в 14:55 в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь", - сообщили в частности в Румынском Патриархате. Справочно Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения. Церемония восхождения начинается с крестного хода, в котором участвуют