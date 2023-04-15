Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

15 апреля 2023, 14:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

15 апреля 2023, 14:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (24)

Українські національні новини 2023.04.15 15:13
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию с места события. Цитата "В Великую субботу в 14:55 в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь", - сообщили в частности в Румынском Патриархате. Справочно Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения. Церемония восхождения начинается с крестного хода, в котором участвуют
ОГОНЬ, ХРАМ, ГРОБ, ИЕРУСАЛИМ, ВОСКРЕСЕНИЕ, СХОЖДЕНИЕ, Иерусалим, Израиль, Киев
2023.04.15 (24)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023