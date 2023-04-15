15 апреля 2023, 14:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (24)

2023.04.15 (24)2023.04.14 (1) →
- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео : Гордон 17:05
- В Иерусалиме взошел Благодатный огонь : Головне в Україні 17:05
- В храме Гроба Господня сошел благодатный огонь (видео) : Фокус 17:04
- В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь : ПрессОрг24 16:44
- Благодатный огонь сошел в Иерусалиме : Православная жизнь 16:42
- Схождение Благодатного Огня: где можно наблюдать : Перший Криворізький 16:02
- В Иерусалиме 15 апреля взошел Благодатный огонь : Николаевские новости 15:53
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня взошел Благодатный огонь - видео : New Voice 15:46
- Схождение благодатного огня 2023: что за событие и когда смотреть онлайн : УНИАН 15:43
- В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь : ДнепрCity.net 15:33
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь : Спілка православних журналістів 15:16
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь: фото и видео : Апостроф 15:15
- В Иерусалиме в Храме Гроба Господнего взошел благодатный огонь : ZN,UA 15:15
- 15 апреля 2023, 14:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь : Українські національні новини 15:13
- В Иерусалиме взошел Благодатный огонь : ТСН.ua 15:02
- Схождение Благодатного огня в Иерусалиме - онлайн-трансляция : Online.ua 14:57
- 15 апреля 2023 14:01 В Иерусалиме сходит Благодатный огонь: трансляция : Gazeta.ua 14:38
- Схождение Благодатного огня 2023 в Иерусалиме: онлайн-трансляция : Вісті-UA.net 14:27
- Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2023 - онлайн-трансляция : ТСН.ua 13:46
- Схождение благодатного огня в Иерусалиме 15 апреля 2023: онлайн-трансляция : Cxid.info 13:18
- Восхождение Благодатного огня 2023 в Иерусалиме: онлайн-трансляция : Obozrevatel 13:01
- Схождение Благодатного огня-2023: онлайн-трансляция из Иерусалима : 24 канал 13:00
- Схождение Благодатного огня: где и когда смотреть : Парламент.UA 09:39
- Пасха 2023. Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме - онлайн : New Voice 00:31