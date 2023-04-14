Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь (1)

Журнал великого міста 2023.04.14 18:20
Анна Григораш
В ближайшие дни в Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за
осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий. В КГГА
опубликовали список потенциально опасных районов.
Уже сейчас увеличение уровня воды в Днепре повлекло затопление берегов в
столице.
В частности, рядом с жилым кварталом "Русановская гавань" вода залила
пешеходную зону, сообщил местный житель Иван Артеменко.
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