Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь (1)

Журнал великого міста 2023.04.14 18:20

Анна Григораш В ближайшие дни в Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий. В КГГА опубликовали список потенциально опасных районов. Уже сейчас увеличение уровня воды в Днепре повлекло затопление берегов в столице. В частности, рядом с жилым кварталом "Русановская гавань" вода залила пешеходную зону, сообщил местный житель Иван Артеменко.