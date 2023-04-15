В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг относительно членства Украины - Кулеба (6)

ПрессОрг24 2023.04.15 07:44

15 Апр, 2:42 НАТО во время саммита в Вильнюсе должно сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Об этом сказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямой трансляции на своей странице в Instagram, передает УНН. Цитата "Если НАТО в Вильнюсе просто подтвердит в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита", - отметил Кулеба. Детали

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