Макрон несмотря на протесты во Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста (21)

ПрессОрг24 2023.04.15 13:43

15 Апр, 10:57 Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, включая повышение пенсионного возраста до 64 лет, говорится в тексте, официально опубликованном в Journal Officiel утром в субботу, пишет УНН со ссылкой на Le Monde. Детали Публикация закона в Journal Officiel - официальном бюллетене Франции, появление закона в котором означает, что он был введен в действие -

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