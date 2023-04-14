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14 апреля 2023, 9:29 Удвоила прибыль в РФ: НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

14 апреля 2023, 9:29 Удвоила прибыль в РФ: НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны (2)

Мiнфiн 2023.04.14 09:37
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Фото: wikipedia.org Читайте страницу "Минфина" в фейсбуке: главные финансовые новостиПричина Причиной внесения Xiaomi в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после
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2023.04.15 (2)

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