14 апреля 2023, 9:29 Удвоила прибыль в РФ: НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны (2)

Мiнфiн 2023.04.14 09:37
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую
корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об
этом сообщает пресс-служба НАПК.
Фото: wikipedia.org
Читайте страницу "Минфина" в фейсбуке: главные финансовые новостиПричина
Причиной внесения Xiaomi в перечень международных спонсоров войны стало то,
что компания не просто продолжила свою работу в России после
СПОНСОР, ВОЙНА, ПЕРЕЧЕНЬ, ПРОДАЖА, ВТОРЖЕНИЕ, МАГАЗИН, POCO, Xiaomi, Xiaomi Corporation, Россия, Украина, США