Россиянка за год написала 922 доноса, чтобы не платить репарации украинцам (3)

Главком 2023.04.15 21:05
Уляна Воліковська
Сьогодні, 21:05 glavcom.ua
Целью своей деятельности россиянка видит "создание общей атмосферы страха"
фото из открытых источников
Женщина называет себя "профессиональной неоплачиваемой доносчицей"
Россиянка написала 922 доноса в год и заявила, что это у нее в крови.
Женщина призналась российским СМИ, что ее дед был советским офицером на
фронте с 1942 по 1945 год.
ДОНОС, РЕПАРАЦИЯ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ЖАЛОБА, ВОЕННОПЛЕННЫЙ, АНТРОПОЛОГ, Архипов, Шмигаль, Москва, Украина, Россия, Крым