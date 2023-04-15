Россиянка за год написала 922 доноса, чтобы не платить репарации украинцам (3)

Главком 2023.04.15 21:05

Уляна Воліковська Сьогодні, 21:05 glavcom.ua Целью своей деятельности россиянка видит "создание общей атмосферы страха" фото из открытых источников Женщина называет себя "профессиональной неоплачиваемой доносчицей" Россиянка написала 922 доноса в год и заявила, что это у нее в крови. Женщина призналась российским СМИ, что ее дед был советским офицером на фронте с 1942 по 1945 год.

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