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15 апреля 2023 15:19 Боятся терактов: в Москве отменили парад к 1 мая

15 апреля 2023 15:19 Боятся терактов: в Москве отменили парад к 1 мая (18)

Dynamomania.com 2023.04.15 15:34
Фото - ua.depositphotos.com В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", -
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