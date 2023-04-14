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Франция готова выделить Украине новый пакет финансовой помощи - Шмыгаль

Франция готова выделить Украине новый пакет финансовой помощи - Шмыгаль (2)

Слово і Діло 2023.04.14 16:41
14 апреля 2023, 16:11 Власти Франции готовы предоставить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с французской делегацией в Вашингтоне. По его словам, программа будет рассчитана на несколько лет и направлена, среди прочего, на восстановление Украины. "Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях
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2023.04.15 (2)

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