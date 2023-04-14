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Фокус: Украина

На одесской таможне обнаружили скрипку Страдивари. Ей цена - миллионы долларов (2)

Николаевские новости 2023.04.14 16:53
14.04.2023 16:07 Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины в Болгарию оригинальной скрипки Страдивари без разрешительных документов. "Старинную скрипку гениального мастера пытался вывезти гражданин Украины, который через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле". Сообщается, что мужчина хотел пересечь границу через "зеленый коридор", но на основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в "красный коридор".
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2023.04.15 (2)

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