"Позор для журналистики": в МИД Украины прокомментировали сюжет France 24 об оккупантах (видео) (6)

Фокус 2023.04.15 01:04

15 апреля 2023 в 00:52 Фото: РИА Новости | Канал France 24 снял сюжет о подготовке ВС РФ к контрнаступлению ВСУ Французские журналисты сделали репортаж о военном лагере россиян, в котором назвали контрнаступление ВСУ "вражеским", однако позже удалили видео. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на скандальный сюжет французского телеканала France 24 о подготовке российских