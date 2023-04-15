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"Позор для журналистики": в МИД Украины прокомментировали сюжет France 24 об оккупантах (видео)

"Позор для журналистики": в МИД Украины прокомментировали сюжет France 24 об оккупантах (видео) (6)

Фокус 2023.04.15 01:04
15 апреля 2023 в 00:52 Фото: РИА Новости | Канал France 24 снял сюжет о подготовке ВС РФ к контрнаступлению ВСУ Французские журналисты сделали репортаж о военном лагере россиян, в котором назвали контрнаступление ВСУ "вражеским", однако позже удалили видео. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на скандальный сюжет французского телеканала France 24 о подготовке российских
СЮЖЕТ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ОККУПАНТ, ВОЙСКО, УКРАИНА, НИКОЛЕНКО, Николенко, Омельченко, Украина, Россия, Франция, Сибирь
2023.04.15 (6)

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