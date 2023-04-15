"Позор для журналистики": в МИД Украины прокомментировали сюжет France 24 об оккупантах (видео) (6)

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- МИД Украины: Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев, - позор журналистики : Гордон 01:05
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