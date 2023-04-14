На Черниговщине оккупанты ударили авиацией по границе, есть раненый (1)

UA.News 2023.04.14 18:23

UA.NEWS 14 Квітня 2023 17:23 В Черниговской области оккупанты ударили авиацией по предприятию на границе. Сейчас известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Telegram. "Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - пишет пресс-служба. Здание подверглось разрушениям, один работник предприятия получил ранения.