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На Черниговщине оккупанты ударили авиацией по границе, есть раненый (1)

UA.News 2023.04.14 18:23
UA.NEWS 14 Квітня 2023 17:23 В Черниговской области оккупанты ударили авиацией по предприятию на границе. Сейчас известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Telegram. "Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - пишет пресс-служба. Здание подверглось разрушениям, один работник предприятия получил ранения.
АВИАБОМБА, УДАР, СЕВЕР, ПРОТИВНИК, РАЗРУШЕНИЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ, Чернигов, Россия
2023.04.15 (1)

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