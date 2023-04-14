На Черниговщине оккупанты ударили авиацией по границе, есть раненый (1)

UA.News 2023.04.14 18:23
UA.NEWS 14 Квітня 2023 17:23
В Черниговской области оккупанты ударили авиацией по предприятию на
границе. Сейчас известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Telegram.
"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному
предприятию в Семеновском районе", - пишет пресс-служба.
Здание подверглось разрушениям, один работник предприятия получил ранения.
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, Россия