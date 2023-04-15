Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ (1)

Версии.com 2023.04.14 18:27
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с
должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом,
защиты участников уголовного судопроизводства и работников
правоохранительных органов СБУ Сергея Дусика и назначил на эту должность
Евгения Хмару.
Соответствующие указы No No222/2023 и No223/2023 опубликованы на сайте
главы Украинского государства.
"Уволить Дусика Сергея Викторовича с должности начальника Центра
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