14.04.23 21:58 Число погибших в результате удара по Славянску возросло до 8 человек, еще 21 ранен, - ОВА (8)

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- Выросло до 9 количество погибших в Славянске : FinOboz 01:26
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- Число погибших в результате обстрела дома в Славянске снова возросло : ZN,UA 01:15
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- Удар по Славянску: количество жертв возросло, под завалами могут оставаться люди : Odessa Online 00:56
- Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло : РБК-Україна 00:31