14.04.23 21:58 Число погибших в результате удара по Славянску возросло до 8 человек, еще 21 ранен, - ОВА (8)

Цензор.Нет 2023.04.14 22:32

Число погибших в результате ракетного удара по Славянску Донецкой области возросло до 8 человек, раненых - 21. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. "По состоянию на данный момент: по жертвам по всем локациям - 21 человек получил ранения и 8 человек погибли.