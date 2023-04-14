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Фокус: Украина

14.04.23 21:58 Число погибших в результате удара по Славянску возросло до 8 человек, еще 21 ранен, - ОВА

14.04.23 21:58 Число погибших в результате удара по Славянску возросло до 8 человек, еще 21 ранен, - ОВА (8)

Цензор.Нет 2023.04.14 22:32
Число погибших в результате ракетного удара по Славянску Донецкой области возросло до 8 человек, раненых - 21. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. "По состоянию на данный момент: по жертвам по всем локациям - 21 человек получил ранения и 8 человек погибли.
СЛАВЯНСК, ЗАВАЛ, КИРИЛЕНКО, УДАР, ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, Кириленко, Россия, Донецк, Украина
2023.04.15 (8)

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