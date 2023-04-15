Наводнения охватили пять областей: оперативная информация от ГСЧС (8)

2023.04.15 (8)2023.04.14 (6) →
- В трех областях Украины зафиксировано масштабное подтопление : UA.News 11:23
- Наводнения охватили пять областей: оперативная информация от ГСЧС : RegioNews 11:10
- 15.04.23 10:51 В Волынской, Ровенской и Черкасской областях масштабные подтопления : Цензор.Нет 11:02
- Около 500 домохозяйств. В трех областях Украины зафиксировали масштабные подтопления - фото : New Voice 10:46
- 15 апреля 2023, 10:17 Подтопление задело пять областей Украины: людям подвозят воду и продукты : Українські національні новини 10:43
- В трех областях Украины масштабные подтопления: нарушено транспортное сообщение : РБК-Україна 10:31
- Масштабные паводки охватили пять областей: что известно : ТСН.ua 10:16
- Масштабные подтопления зафиксировали в трех областях : Українська правда 10:09