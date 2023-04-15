Наводнения охватили пять областей: оперативная информация от ГСЧС (8)

RegioNews 2023.04.15 11:10

15 апреля 2023, 10:45 фото: ГСЧС В украинских реках наблюдается сезонное повышение уровня воды. На утро 15 апреля оно зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews. Отмечается, что в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10,5 тыс.