У Зеленского сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске (6)

Антикор.com.ua 2023.04.15 06:14

В пятницу, 14 апреля, из-под завалов дома в Славянске достали ребенка. Однако позже он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная. "К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении. 15 апреля 2023 г., 02:00

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