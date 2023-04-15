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Канада передала Украине три симулятора ведения боя на Leopard 2

Канада передала Украине три симулятора ведения боя на Leopard 2 (21)

FinOboz 2023.04.15 02:26
15.04.2023 Канада передала украинским военным три симулятора управления и ведения боевых действий на танках Leopard 2, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. "В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы уже доставили в Польшу, Канада развернула три симулятора стрельбы из Leopard для помощи украинским танкистам в овладении применением этих танков и тактикой обращения с ними", - отметила Ананд.
ТАНК, АНИТА, КАНАДА, ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНКИСТ, Канада, Украина, Польша, Россия, Германия
2023.04.15 (21)

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