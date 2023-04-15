В небе над Крымом активизировалась российская авиация (1)

РБК-Україна 2023.04.14 21:31

Пятница 14 апреля 2023 21:30 Фото: В небе над Крымом активизировалась российская авиация (Facebook) Автор: Валерия Полищук В пятницу вечером, 14 апреля, в небе над Крымским полуостровом активизировалась российская авиация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер". Как сообщают местные жители, с 21:00 над Севастополем через каждые 2-5 минут пролетают военные самолеты: истребители и транспортные.

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