В небе над Крымом активизировалась российская авиация (1)

РБК-Україна 2023.04.14 21:31
Пятница 14 апреля 2023 21:30
Фото: В небе над Крымом активизировалась российская авиация (Facebook)
Автор: Валерия Полищук
В пятницу вечером, 14 апреля, в небе над Крымским полуостровом
активизировалась российская авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Как сообщают местные жители, с 21:00 над Севастополем через каждые 2-5
минут пролетают военные самолеты: истребители и транспортные.
АЭРОДРОМ, РАЗВОРОТ, САМОЛЕТ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, БЕЛЬБЕК, АВИАЦИЯ, Данилов, Крым, Россия, Севастополь, Украина