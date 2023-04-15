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В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя (14)

SkyNewsZP 2023.04.15 17:03
15.04.2023 Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит "наибольшее по количеству участников" уголовное дело якобы об организации подполья на территории оккупированного Мелитополя. Как сообщает пропагандистское издание, по версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя - контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие терробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный в отставку Юрий Петровой якобы были членами "Союза участников АТО Мелитополя".
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