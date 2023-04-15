В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя (14)

SkyNewsZP 2023.04.15 17:03
15.04.2023
Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит "наибольшее по количеству участников"
уголовное дело якобы об организации подполья на территории оккупированного
Мелитополя.
Как сообщает пропагандистское издание, по версии ФСБ, пятеро жителей
Мелитополя - контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие терробороны
Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный в
отставку Юрий Петровой якобы были членами "Союза участников АТО Мелитополя".
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