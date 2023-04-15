Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео

В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео (30)

РІА Мелітополь 2023.04.15 10:40
15 апреля 2023, 10:40 Утром, 15 апреля, на премьер-министра Японии Фумио Кисиду совершили покушение. Во время выступления главы правительства в городе Вакаяма мужчина бросил взрывчатку. В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленника задержали. Об этом сообщает издание Kyodo News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы). После взрыва мероприятие, на котором, к слову, присутствовали сотни
ПРЕМЬЕР, ВЫСТУПЛЕНИЕ, ВЗРЫВ, ЯПОНИЯ, ШАШКА, ПОСОЛ, Япония, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023