В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео (30)

РІА Мелітополь 2023.04.15 10:40

15 апреля 2023, 10:40 Утром, 15 апреля, на премьер-министра Японии Фумио Кисиду совершили покушение. Во время выступления главы правительства в городе Вакаяма мужчина бросил взрывчатку. В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленника задержали. Об этом сообщает издание Kyodo News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы). После взрыва мероприятие, на котором, к слову, присутствовали сотни