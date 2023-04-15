В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео (30)

- Во время выступления японского премьера прогремел взрыв: видео : Vesti.ua 11:13
- Во время публичного выступления премьер-министра Японии прозвучал взрыв : Соцпортал 11:11
- Покушение на премьер-министра Японии: во время выступления Кисиды прозвучал мощный взрыв : НБН 11:08
- В Японии прогремел взрыв на месте запланированного выступления премьера : ПрессОрг24 10:44
- Во время выступления японского премьера прогремел взрыв: видео : Vesti.ua 10:43
- В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео : РІА Мелітополь 10:40
- В Японии перед выступлением премьера Кишиды раздался взрыв : Еспресо TV 10:34
- 15 апреля 2023 10:20 Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал : Dynamomania.com 10:34
- Взрыв прогремел во время выступления японского премьер: что известно сейчас : Вісті-UA.net 10:27
- В Японии во время выступления премьер-министра раздался взрыв - видео : New Voice 10:01
- 15 апреля 2023, 09:28 В Японии прогремел взрыв на месте запланированного выступления премьера : Українські національні новини 09:43
- В японского премьер-министра бросили взрывчатку во время выступления : Крым.Реалии RFE/RL 09:42
- Видео: Во время выступления премьер-министра Японии раздался взрыв : UA.News 09:23
- В Японии раздался взрыв перед выступлением премьера Фумио Кишиды : Судово-юридична газета 09:17
- В Японии прогремел взрыв во время выступления премьера : Антикор.com.ua 09:11
- В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео : MY.UA 09:08
- В Японии раздался взрыв вблизи места выступления премьера Фумио Кишиды - он не пострадал : Громадське телебачення 09:06
- В Японии во время выступления премьера раздался взрыв: детали покушения : Новини Live 08:54
- В Японии человек бросил бомбу в сторону премьера Фумио Кисида, произошел взрыв : Страна.ua 08:46
- В Японии во время выступления премьера, недавно посетившего Украину, раздался взрыв (видео) : СтопКор 08:41
- Во время выступления премьера Японии раздался взрыв : Слово і Діло 08:41
- В Японии во время выступления премьер-министра прозвучал взрыв - мужчина из толпы бросил дымовую шпшку : Преступности.нет 08:39
- В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео : Obozrevatel 08:31
- 15.04.2023, 07:33 Покушение на премьера Японии : АСН.in.ua 08:09
- Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал : Українська правда 08:09
- На месте выступления премьер-министра Японии прогремел мощный взрыв (видео) : Телеграф.com.ua 07:41
- 15 апреля 2023 07:14 В Японии во время выступления премьера раздался взрыв : Gazeta.ua 07:37
- В Японии прогремел взрыв во время выступления премьера: подробности : РБК-Україна 07:31
- Во время публичного выступления премьер-министра Японии раздался взрыв (видео) : ТСН.ua 07:01