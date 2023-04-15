Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время (14)

РБК-Україна 2023.04.15 04:01

Вашингтон, Суббота 15 апреля 2023 03:48 Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Константин Широкун Контрнаступление ВСУ состоится уже в ближайшее время, Соединенные Штаты полностью поддерживают планы Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление.