Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время (14)

- 15.04.2023 13:56 Премьер-министр передумал и назвал новую дату наступления ВСУ : ДонПресс 14:03
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- 15 апреля 2023, 10:37 "В ближайшее время", - Шмыгаль из Вашингтона анонсировал контрнаступление ВСУ : Диалог.ua 11:03
- Шмыгаль уверен, что контрнаступление ВСУ произойдет в ближайшее время : Lenta.ua 10:07
- Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время : РІА Мелітополь 09:40
- Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время : Антикор.com.ua 09:12
- Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время : Новости N 09:08
- США поддерживают: контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время - Шмигаль : ТСН.ua 08:01
- Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время : РБК-Україна 04:01