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15 апреля, 9:50 Почему Пригожин вдруг заговорил о поражении РФ и предстоящем контрнаступлении ВСУ: объяснение ISW

15 апреля, 9:50 Почему Пригожин вдруг заговорил о поражении РФ и предстоящем контрнаступлении ВСУ: объяснение ISW (13)

ICTV Факти 2023.04.15 10:06
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно просил у президента РФ Владимира Путина, чтобы тот закончил войну в Украине. Вероятно, такие заявления звучали на фоне огромных потерь своих боевиков, однако Пригожин нашел другое несуразное объяснение. Об этом пишут в Институте изучения войны. - Пригожин ставит информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского
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