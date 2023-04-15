15 апреля, 9:50 Почему Пригожин вдруг заговорил о поражении РФ и предстоящем контрнаступлении ВСУ: объяснение ISW (13)

ICTV Факти 2023.04.15 10:06

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно просил у президента РФ Владимира Путина, чтобы тот закончил войну в Украине. Вероятно, такие заявления звучали на фоне огромных потерь своих боевиков, однако Пригожин нашел другое несуразное объяснение. Об этом пишут в Институте изучения войны. - Пригожин ставит информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского