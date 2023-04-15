15 апреля 2023, 13:14 Вице-канцлер Германии выступил за санкции против атомной промышленности рф (17)

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- 15.04.23 11:55 Германия призвала ввести санкции против атомной энергетики России : Цензор.Нет 12:02
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