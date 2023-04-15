15 апреля 2023, 13:14 Вице-канцлер Германии выступил за санкции против атомной промышленности рф (17)

Українські національні новини 2023.04.15 13:43

Роберт Хабек КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью dpa высказался за введение санкций ЕС против атомной промышленности россии, пишет УНН. Детали Очевидно, что россия намеренно использовала зависимость в энергетическом секторе как средство давления, заявил Хабек. "Поэтому правительство Германии сейчас высказалось перед Европейской комиссией за включение гражданского ядерного сектора.