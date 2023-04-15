15 апреля, 13:54 Наводил ракеты на Николаев: информатор фсб получил 11,5 лет тюрьмы (24)

Dumskaya.net 2023.04.15 14:03

К 11,5 годам тюрьмы приговорил суд информатора фсб, который корректировал ракетные удары по Николаеву. Как сообщили в пресс-службе СБУ, предатель также собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь его интересовали боевые позиции артиллерии и систем ПВО. Злоумышленника, которым оказался житель Николаева, задержали в начале