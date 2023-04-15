Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи, - Игнат (18)

Еспресо TV 2023.04.15 13:34

15 апреля, 2023 суббота 13:17 Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи, которую христиане восточного обряда будут отмечать 16 апреля Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Говорит большой Львов". В частности, на вопрос, когда в Украине появятся системы Patriot, Игнат ответил: "Я думаю, это уже после Пасхи". Однако спикер не стал конкретизировать сроки поставки системы Patriot.