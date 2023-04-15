В Судане идет переворот. В захваченном мятежниками аэропорту Хартума загорелся украинский самолет. Видео (23)

Страна.ua 2023.04.15 18:31

18:20, сегодня В Судане загорелся украинский самолет. Скриншот видео В Судане происходит попытка военного переворота. После нескольких дней напряженности сегодня ситуация резко обострилась: в столице Хартуме и еще нескольких городах вспыхнули бои между Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями. Об этом сообщают мировые СМИ. Бои начались около 9:30 по местному времени 14 апреля.