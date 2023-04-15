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В SkyUp прояснили ситуацию с сотрудниками и самолетами в Судане

В SkyUp прояснили ситуацию с сотрудниками и самолетами в Судане (19)

УНИАН 2023.04.15 19:13
Ирина Погорелая 18:56, 15.04.23 Там отметили, что пытаются организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. В SkyUp прокомментировали ситуацию с самолетами в Судане \ УНИАН В связи с ситуацией в Судане в настоящее время известно о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту столицы страны Хартуме.
ХАРТУМ, СУДАН, САМОЛЕТ, ЕГИПЕТ, ДЖИДДА, ПЕРЕВОРОТ, SkyUp, Украина, Египет, Каир

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