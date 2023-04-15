В SkyUp прояснили ситуацию с сотрудниками и самолетами в Судане (19)

УНИАН 2023.04.15 19:13

Ирина Погорелая 18:56, 15.04.23 Там отметили, что пытаются организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. В SkyUp прокомментировали ситуацию с самолетами в Судане \ УНИАН В связи с ситуацией в Судане в настоящее время известно о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту столицы страны Хартуме.