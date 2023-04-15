Металлист - Верес. Стали известны стартовые составы (18)

Спорт.ua 2023.04.15 13:15

Команды сыграют в 21-м туре УПЛ 15 апреля 2023, 12:20 Сегодня, 15 апреля "Металлист" в 21-м туре УПЛ примет "Верес". Начало матча - в 13:00 по Киеву. Стали известны стартовые составы команд на матч: "Металлист": Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун "Верес": Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик 0 0 0 0 0 0