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Металлист - Верес. Стали известны стартовые составы (18)

Спорт.ua 2023.04.15 13:15
Команды сыграют в 21-м туре УПЛ 15 апреля 2023, 12:20 Сегодня, 15 апреля "Металлист" в 21-м туре УПЛ примет "Верес". Начало матча - в 13:00 по Киеву. Стали известны стартовые составы команд на матч: "Металлист": Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун "Верес": Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик 0 0 0 0 0 0
МЕТАЛЛИСТ, ВЕРЕС, БОЙЧУК, ПОРОХ, МАТЧ, ГОЛ, Шарай, Пасич, Порох, Картушов, Прядун, Бойчук, Близниченко, Чайковский, Романюк, Мизюк, Украина, Ужгород

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