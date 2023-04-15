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Задрожали стекла: в Казани жителей напугали взрыв и столб дыма (фото, видео)

Задрожали стекла: в Казани жителей напугали взрыв и столб дыма (фото, видео) (22)

Фокус 2023.04.15 16:04
15 апреля 2023 в 15:42 Жителей Казани напугал столб белого дыма, который был виден даже жителям ближайших поселков Пресс-служба МЧС отрицает инцидент, а местные жители делятся фотографиями, на которых виден дым в районе танкового полигона В субботу, 15 апреля, жителей Казани (РФ) напугал громкий взрыв и столб белого дыма, который сразу начал подниматься в небо.
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