Задрожали стекла: в Казани жителей напугали взрыв и столб дыма (фото, видео) (22)

Фокус 2023.04.15 16:04

15 апреля 2023 в 15:42 Жителей Казани напугал столб белого дыма, который был виден даже жителям ближайших поселков Пресс-служба МЧС отрицает инцидент, а местные жители делятся фотографиями, на которых виден дым в районе танкового полигона В субботу, 15 апреля, жителей Казани (РФ) напугал громкий взрыв и столб белого дыма, который сразу начал подниматься в небо.