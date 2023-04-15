Задрожали стекла: в Казани жителей напугали взрыв и столб дыма (фото, видео) (22)

- В РФ произошел взрыв возле танкового полигона - СМИ : Bigmir)net Новини 17:08
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- 15 апреля 2023 15:53 В России произошел "хлопок" возле танкового полигона : Gazeta.ua 16:38
- Казань посетила "бавовна": пожар возле танкового полигона : UA.News 16:23
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- Под Казанью на военном объекте прогремели мощные взрывы: фото и видео : Апостроф 16:00
- В Казани у танкового полигона прогремел мощный взрыв: в небо поднялся густой дым : 24 канал 16:00
- Хлопок и столб дыма. Жители южного пригорода Казани сообщают о пожаре возле танкового полигона : Страна.ua 15:46
- В Казани пожар возле танкового полигона - росСМИ : Українська правда 15:39
- Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали "хлопок" возле танкового полигона : MY.UA 15:38
- 15 апреля, 15:26 Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали "хлопок" возле танкового полигона : ICTV Факти 15:36
- В Казани произошел мощный взрыв недалеко от танкового полигона, - СМИ : Еспресо TV 15:34
- В российской Казани произошел взрыв в районе танкового полигона : РБК-Україна 15:31
- В российской Казани у танкового полигона раздался мощный взрыв: виден черный дым (фото, видео) : ТСН.ua 15:31
- В Казани прогремел мощный взрыв возле танкового полигона - фото, видео : New Voice 15:16
- В российской Казани пожар после взрыва на военном объекте: фото и видео : Телеграф.com.ua 15:11
- 15 апреля 2023, 14:36 В Казани мощная "бавовна": взрыв прогремел на танковом полигоне, вспыхнул пожар : Диалог.ua 15:03