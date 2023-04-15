Глава Минобороны рассказал о переговорах с 4 странами перед новым "Рамштайном" (17)

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- "Защита неба, создание "бронированного кулака" и боеприпасы - Резников об ожиданиях от "Рамштайн-11" : ТСН.ua 16:31
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