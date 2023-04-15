Глава Минобороны рассказал о переговорах с 4 странами перед новым "Рамштайном" (17)

Depo 2023.04.15 20:33

Перед новым заседанием Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн") украинское Министерство обороны провело переговоры с Грецией, Кипром, Испанией и Румынией Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 15 апреля 2023 19:40 Алексей Резников Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Depo.ua. "За 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест.