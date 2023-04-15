15 апреля, 15:55 Среди них российские спортсмены: Украина ввела санкции против 241 юрлица и 400 физлиц (17)

ICTV Факти 2023.04.15 16:06

Фото: Офис президента Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций). Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офис президента. Указом No228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди них - олимпийские чемпионы.