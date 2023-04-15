Переворот в Судане: МИД опроверг захват украинских заложников (25)

UA.News 2023.04.15 20:23

UA.NEWS 15 Квітня 2023 20:21 Сегодня, 15 апреля, в сети появилось сообщение о якобы захвате украинских заложников в Судане, однако эта информация не подтвердилась. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. "Информация о захвате украинских заложников не подтверждается" Олег Николенкоспикер Министерства иностранных дел Украины По его словам, при обострении ситуации в международном аэропорту Хартума