Переворот в Судане: МИД опроверг захват украинских заложников (25)

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- МИД опроверг информации о захвате украинских заложников в Судане : Bigmir)net Новини 21:08
- В МИД опровергли информацию о захвате в заложники сотрудников авиакомпании SkyUp в Судане : Преступности.нет 20:39
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- Информация о захвате украинских заложников в Судане не подтверждается, - МИД : Судово-юридична газета 19:17
- В Судане во время боев повредили самолет украинской авиакомпании SkyUp. СМИ пишут о возгорании : New Voice 19:15
- 15 апреля 2023, 18:18 Членов авиаэкипажа удалось вывезти: в МИД говорят, что украинцев в Судане не захватывали в заложники : Українські національні новини 18:43
- 15 апреля, 18:24 В аэропорту Хартума во время боев находились украинцы, их вывезли в безопасное место - МИД : ICTV Факти 18:36
- МИД отрицает информацию о захвате украинских заложников в Судане : Громадське телебачення 18:36
- В Судане загорелся пассажирский самолет украинской авиакомпании : Главком 18:35
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- "Молимся": украинка сообщила о захвате заложников, люди в отчаянии : Politeka 17:39
- "Молимся!" Украинская стюардесса заявила о захвате заложников в аэропорту Судана : MY.UA 17:38
- Госпереворот в Судане: в заложниках могут оказаться экипажи украинских самолетов : Факти 17:34
- В аэропорту столицы Судана, где происходит попытка госпереворота, находятся несколько самолетов украинской авиакомпании с экипажами : Преступности.нет 17:09
- Переворот в Судане: работники украинской авиакомпании могли оказаться в заложниках : Новини Live 16:54
- "Молимся!" Украинская стюардесса заявила о захвате заложников в аэропорту Судана : Obozrevatel 16:01